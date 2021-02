Juventus vs Inter, perché si chiama il Derby d’Italia? (Di martedì 2 febbraio 2021) Questa sera alle 20:45 avrà inizio il Derby d’Italia, il match di Coppa Italia tra Juventus e Inter e perché si chiama così? Il primo scontro è datato 14 novembre 1909, mentre nel 1961 la grande invasione di campo e Calciopoli, sono tanti gli eventi che hanno segnato il Derby d’Italia. Oltre duecento partite giocate, di cui la metà vinte dalla Juventus, che ha tuttavia perso in casa per ventotto anni, dal 16 maggio 1965 al 21 marzo 1993. Questa sera Juventus e Inters si giocheranno il posto in semifinale di Coppa d’Italia. Ma ecco tutte le curiosità sulla partita più attesa. LEGGI ANCHE>>>CALCIOMERCATO: tutti gli occhi sono puntati su ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) Questa sera alle 20:45 avrà inizio il, il match di Coppa Italia trasicosì? Il primo scontro è datato 14 novembre 1909, mentre nel 1961 la grande invasione di campo e Calciopoli, sono tanti gli eventi che hanno segnato il. Oltre duecento partite giocate, di cui la metà vinte dalla, che ha tuttavia perso in casa per ventotto anni, dal 16 maggio 1965 al 21 marzo 1993. Questa seras si giocheranno il posto in semifinale di Coppa. Ma ecco tutte le curiosità sulla partita più attesa. LEGGI ANCHE>>>CALCIOMERCATO: tutti gli occhi sono puntati su ...

juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - Inter : ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nera… - juventusfc : ?? @JuventusTV Vi racconta così quella partita: - sportface2016 : #InterJuventus, prima convocazione per Matias #Vecino: partirà dalla panchina - Ayobnetfa1 : RT @Inter: ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nerazzurri in que… -