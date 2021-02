Juventus, UFFICIALE: Rugani torna in Serie A, il comunicato del club (Di martedì 2 febbraio 2021) Juventus – La telenovela Rugani si è conclusa. Il difensore bianconero, dopo 6 mesi al Rennes, è tornato in Italia. Tante squadre lo volevano, infatti ieri sembrava destinato al Torino, poi al Bologna. Ma alla fine è arrivato il Cagliari. Il difensore ex Empoli si trasferirà in Sardegna fino alla fine della stagione, col Rennes che pagherà parte dell’ingaggio. Ecco di seguito il comunicato UFFICIALE del club sardo. Juventus, il comunicato del Cagliari “Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dalla Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2020-21. Difensore dal fisico slanciato e longilineo, ha il suo punto di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 febbraio 2021)– La telenovelasi è conclusa. Il difensore bianconero, dopo 6 mesi al Rennes, èto in Italia. Tante squadre lo volevano, infatti ieri sembrava destinato al Torino, poi al Bologna. Ma alla fine è arrivato il Cagliari. Il difensore ex Empoli si trasferirà in Sardegna fino alla fine della stagione, col Rennes che pagherà parte dell’ingaggio. Ecco di seguito ildelsardo., ildel Cagliari “Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dallail diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danieleche si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2020-21. Difensore dal fisico slanciato e longilineo, ha il suo punto di ...

juventusfc : Ufficiale | @DanieleRugani in prestito al @CagliariCalcio ?? - JuventusFCYouth : UFFICIALE #Under23 | Marley Akè è bianconero, Franco Tongya al Marsiglia ?? - juventusfc : UFFICIALE| Portanova, Petrelli, Rovella: gli accordi con il Genoa ?? - robertopontillo : RT @juventusfc: Ufficiale | @DanieleRugani in prestito al @CagliariCalcio ?? - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito fino al termine della stagione il difensore Daniele #Ruga… -