Juventus, Pirlo: “Grande reazione dopo lo svantaggio. Imparata la lezione del campionato” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Juventus passa a San Siro. Il 2-1 ai danni dell'Inter mette i bianconeri in una posizione decisamente privilegiata in vista della qualificazione alla finale di Coppa Italia. Infatti la squadra campione d'Italia in carica può gestire i gol in trasferta come bonus nel match di ritorno.caption id="attachment 1078125" align="alignnone" width="3543" Pirlo, getty images/captionLE PAROLE DI PirloIl tecnico Andrea Pirlo analizza la vittoria ottenuta a San Siro ai microfoni di Rai Sport: "In campionato non eravamo noi. Ci è servita come lezione. Abbiamo lavorato sugli errori. Era il primo round, ma non abbiamo ancora fatto niente. Sappiamo che se siamo concentrati diventa dura per tutti. Non è facile mantenere questo ritmo giocando tutti i giorni. Ronaldo? Era giusto preservarlo per il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lapassa a San Siro. Il 2-1 ai danni dell'Inter mette i bianconeri in una posizione decisamente privilegiata in vista della qualificazione alla finale di Coppa Italia. Infatti la squadra campione d'Italia in carica può gestire i gol in trasferta come bonus nel match di ritorno.caption id="attachment 1078125" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreaanalizza la vittoria ottenuta a San Siro ai microfoni di Rai Sport: "Innon eravamo noi. Ci è servita come. Abbiamo lavorato sugli errori. Era il primo round, ma non abbiamo ancora fatto niente. Sappiamo che se siamo concentrati diventa dura per tutti. Non è facile mantenere questo ritmo giocando tutti i giorni. Ronaldo? Era giusto preservarlo per il ...

juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Pirlo annuncia: 'Risentimento muscolare, Ramsey salta #InterJuve' ? - capuanogio : ?? Cosa ha detto #InterJuventus: - l’#Inter ha fatto più errori della #Juventus - #Ronaldo è sempre decisivo -… - Fantacalcio : Inter-Juventus 1-2, Pirlo: 'In campionato non eravamo noi' - JCTweet_ : La #Juventus nelle ultime 10 partite: V 9 N 0 P 1 Eh ma Pirlo. Eh ma le verticalizzazioni. Eh ma andate a fare in culo. -