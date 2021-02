Juventus-Inter, ritorno Coppa Italia: data, programma, orario, tv (Di martedì 2 febbraio 2021) Stasera a San Siro andrà in scena il primo round. Sarà però uno scontro doppio quello che vedrà impegnate Inter e Juventus nelle semifinali di Coppa Italia: dopo l’andata, settimana prossima subito in scena il ritorno all’Allianz Stadium di Torino per agguantare il pass verso la finale (la vincente affronterà chi la spunterà nel duello tra Napoli ed Atalanta). Andiamo a scoprire il programma della partita e come seguirla in TV. SEMIFINALI DI ritorno Coppa Italia 2021 Martedì 9 febbraio, ore 20.45 Juventus-Inter Diretta tv su Rai 1, live streaming su Rai Play Diretta scritta su OA Sport Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Stasera a San Siro andrà in scena il primo round. Sarà però uno scontro doppio quello che vedrà impegnatenelle semifinali di: dopo l’an, settimana prossima subito in scena ilall’Allianz Stadium di Torino per agguantare il pass verso la finale (la vincente affronterà chi la spunterà nel duello tra Napoli ed Atalanta). Andiamo a scoprire ildella partita e come seguirla in TV. SEMIFINALI DI2021 Martedì 9 febbraio, ore 20.45Diretta tv su Rai 1, live streaming su Rai Play Diretta scritta su OA Sport Foto: Lapresse

Inter : ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nera… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - juventusfc : ?? @JuventusTV Vi racconta così quella partita: - FichajeGoleador : RT @Juventus_GO: XI #Juventus vs. Inter (4-3-3): ???? Buffon ???? Cuadrado ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? McKennie ???? Bentancur ???? R… - IaconisMario : @avvbenedetto Inter-Juventus è qualcosa di serio. Possiamo dire lo stesso di Casalino? Mah! -