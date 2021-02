Juventus, i convocati di Pirlo per l’Inter. Fuori Ramsey e Dybala, c’è Peeters (Di martedì 2 febbraio 2021) Ecco i convocati di Andrea Pirlo per la supersfida di questa sera contro l’Inter valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuarado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters Attaccanti: Ronaldo, Morata Foto: twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Ecco idi Andreaper la supersfida di questa sera controvalevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuarado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski,Attaccanti: Ronaldo, Morata Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

forumJuventus : I convocati per #JuveSpal: Ronaldo a riposo, c'è Alex Sandro ?? - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveGianaErminio ?? - sportface2016 : #InterJuve La lista dei 23 convocati da #Pirlo per la sfida ai bianconeri: presente #Peeters, assenti #Dybala e… - fcin1908it : Juventus, i convocati per l'Inter: oltre a Dybala fuori anche Ramsey - - FlowerM91459788 : @Juventus_Fr JUVE , Ecco l ' elenco dei giocatori convocati per il MATCH CONTRO L ' INTER PER LA #RIVINCITA #ForzaJuve #FinoAllaFine -