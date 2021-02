Juventus, ecco la lista Champions: tutti i bianconeri scelti (Di martedì 2 febbraio 2021) lista Champions Juventus: i bianconeri a disposizione per la fase finale. I giocatori selezionati da Andrea Pirlo in Europa La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota la lista principale dei giocatori a disposizione per la fase finale della Champions League. Trattasi degli stessi giocatori della fase precedenza, ad eccezione di Portanova, ceduto al Genoa. 1 Szczesny3 Chiellini4 de Ligt5 Arthur7 Ronaldo8 Ramsey9 Morata10 Dybala12 Alex Sandro13 Danilo14 McKennie16 Cuadrado19 Bonucci22 Chiesa25 Rabiot28 Demiral30 Bentancur31 Pinsoglio33 Bernardeschi38 Frabotta44 Kulusevski77 Buffon Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021): ia disposizione per la fase finale. I giocatori selezionati da Andrea Pirlo in Europa La, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota laprincipale dei giocatori a disposizione per la fase finale dellaLeague. Trattasi degli stessi giocatori della fase precedenza, ad eccezione di Portanova, ceduto al Genoa. 1 Szczesny3 Chiellini4 de Ligt5 Arthur7 Ronaldo8 Ramsey9 Morata10 Dybala12 Alex Sandro13 Danilo14 McKennie16 Cuadrado19 Bonucci22 Chiesa25 Rabiot28 Demiral30 Bentancur31 Pinsoglio33 Bernardeschi38 Frabotta44 Kulusevski77 Buffon Leggi su Calcionews24.com

