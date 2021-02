Juncker attack Cosa nascondono le critiche a von der Leyen sulla Cina

Leggi su formiche

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’ex presidente della Commissione europea Jean-Claudecontro chi l’ha succeduto alla guida dell’esecutivo comunitario, l’ex ministra tedesca Ursula von derha bollato come “scadente” l’accordo sugli investimenti raggiunto tra Unione europea ea fine dicembre dopo un’accelerazione imposta dalla Germania di Angela Merkel. Sul lavoro forzato, ha detto, “non dobbiamo scendere a compromessi”. I cinesi “dovrebbero firmare e ratificare le convenzioni sul lavoro”, ha aggiunto riferendosi alle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro numero 29 e 105. Perché nell’accordo si fa soltanto riferimento a “sforzi continuati e sostenuti di propria iniziativa” e, come raccontato nei giorni scorsi su Formiche.net, non c’è alcun tipo di strumento che l’Unione europea possa ...