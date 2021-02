Jonathan Bazzi: età, vita privata, fidanzato, omosessualità, libri (Di martedì 2 febbraio 2021) Jonathan Bazzi è un giovane scrittore italiano. Oggi sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto dalla giornalista Serena Bortone. Tra gli ospiti ci sarà anche Andrea Vianello. Scopriamo alcune curiosità su Bazzi. Jonathan Bazzi: età Lo scrittore è nato a Milano nel 1985 ma è cresciuto a Rozzano. Ha dunque 36 anni. vita privata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 febbraio 2021)è un giovane scrittore italiano. Oggi sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto dalla giornalista Serena Bortone. Tra gli ospiti ci sarà anche Andrea Vianello. Scopriamo alcune curiosità su: età Lo scrittore è nato a Milano nel 1985 ma è cresciuto a Rozzano. Ha dunque 36 anni.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : Jonathan Bazzi chi è età compagno vita privata e biografia dello scrittore ospite di Oggi è un altro giorno -… - BersaniLeda : RT @ghegola: Papà mi portò un ciondolo di ambra bellissimo. Poi se l’è venduto. Vuole essere eccezionale, ma non gli riesce. Si può essere… - BlackstarCorne1 : RT @ghegola: Papà mi portò un ciondolo di ambra bellissimo. Poi se l’è venduto. Vuole essere eccezionale, ma non gli riesce. Si può essere… - AV_Irma : RT @ghegola: Papà mi portò un ciondolo di ambra bellissimo. Poi se l’è venduto. Vuole essere eccezionale, ma non gli riesce. Si può essere… - AsiyaMiya : RT @fedram67: “Stare in biblioteca mi piace anche perché lì sono al sicuro.” Jonathan Bazzi - Febbre #readingincorso ©?Judith Joy Ross… -