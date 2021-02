Italia ostaggio di Renzi: pone altre 5 condizioni e prova a far saltare il banco (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Renzi sta seguendo il detto “tira tira la corda si spezza”. E lui sembra proprio voler arrivare lì, al momento in cui la corda si spezza. Per questo continua a tirare e ad alzare la posta in palio. Dopo le pretese sui ministeri, ora è la volta delle condizioni essenziali per avere il suo appoggio al nuovo esecutivo. L’Italia, dunque, in questo momento è ostaggio del senatore di Rignano e del suo 0,qualcosa per cento. Si parla di cinque condizioni Renziane. Questa mattina il presidente della Camera Roberto Fico, con il mandato esplorativo, ha aperto un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei gruppi che ha consultato negli ultimi giorni. Nella sala della Lupa intorno ad un enorme tavolo che garantisce il distanziamento anti-Covid, si sono riuniti, insieme a Fico, i ... Leggi su ilparagone (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteosta seguendo il detto “tira tira la corda si spezza”. E lui sembra proprio voler arrivare lì, al momento in cui la corda si spezza. Per questo continua a tirare e ad alzare la posta in palio. Dopo le pretese sui ministeri, ora è la volta delleessenziali per avere il suo appoggio al nuovo esecutivo. L’, dunque, in questo momento èdel senatore di Rignano e del suo 0,qualcosa per cento. Si parla di cinqueane. Questa mattina il presidente della Camera Roberto Fico, con il mandato esplorativo, ha aperto un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei gruppi che ha consultato negli ultimi giorni. Nella sala della Lupa intorno ad un enorme tavolo che garantisce il distanziamento anti-Covid, si sono riuniti, insieme a Fico, i ...

bebo_alberto : RT @susy43279731: RENZI: VIA BONAFEDE (PER PARARSI LA PALLA DAI GUAI) VIA IL R.D.C VIA GUALTIERI. QUESTO CON IL SUO SPORCO 2% TIENE L'ITA… - Gandalf1948 : Montecitorio ormai è ostaggio del M5s: povera Italia, come è caduta in basso - GianniVezzani1 : Montecitorio ormai è ostaggio del M5s: povera Italia, come è caduta in basso - OttaviDeborah : RT @domenicovarano: Questa buffonata richiesta da Renzi è solo una perdita di tempo. Serve prima il nome e poi si riparla di altro. Un inte… - DM_Christian : @AndreaOrlandosp Renzi che pretende pure di dettare l'agenda del nuovo governo, rilanciando su temi che oggi, in pi… -