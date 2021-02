Italia, l’annuncio di Roberto Mancini: svelato il futuro (Di martedì 2 febbraio 2021) Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato del suo futuro a Tiki Taka, lascerà la guida della Nazionale dopo i Mondiali 2022 Roberto Mancini lascerà l’Italia dopo il Mondiale del 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso ct di Jesi durante l’intervento a “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”, talk show di Italia 1 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) Il ct dell’ha parlato del suoa Tiki Taka, lascerà la guida della Nazionale dopo i Mondiali 2022lascerà l’dopo il Mondiale del 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso ct di Jesi durante l’intervento a “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”, talk show di1 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

