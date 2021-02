Italia, l’annuncio a sorpresa di Roberto Mancini (Di martedì 2 febbraio 2021) Roberto Mancini a Tiki Taka: “Dopo il mondiale in Qatar torno ad allenare un club”. I possibili eredi del ct. Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha fatto sapere che dopo il Mondiale terminerà la sua esperienza da Commissario Tecnico. L’allenatore ha reso nota la sua intenzione di tornare ad allenare un club, quindi il prossimo campionato del mondo, vada come vada, sarà il suo ultimo atto alla guida degli Azzurri. Roberto ManciniMancini, “Dopo il Mondiale in Qatar tornerò ad allenare un club” Mancini ha svelato i suoi piani ai microfoni di Tiki Taka: “I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento. Fare i Mondiali con l’Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021)a Tiki Taka: “Dopo il mondiale in Qatar torno ad allenare un club”. I possibili eredi del ct. Il ct dell’ha fatto sapere che dopo il Mondiale terminerà la sua esperienza da Commissario Tecnico. L’allenatore ha reso nota la sua intenzione di tornare ad allenare un club, quindi il prossimo campionato del mondo, vada come vada, sarà il suo ultimo atto alla guida degli Azzurri., “Dopo il Mondiale in Qatar tornerò ad allenare un club”ha svelato i suoi piani ai microfoni di Tiki Taka: “I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento. Fare i Mondiali con l’? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così ...

