Italia-Francia ATP Cup, Fognini-Paire in DIRETTA: il ligure cerca il riscatto in singolare (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Esce il rovescio di Paire 40-0 In rete la risposta di Fognini 30-0 Ace Paire 15-0 Servizio e dritto Paire 0.07: Inizierà al servizio Paire 0.05: Atleti in campo per il riscaldamento 0.00: Vesciche alle mani, crampi al polpaccio, bruciatura per una sessione di golf prolungata: questi i problemi con cui ha dovuto fare i conti Benoit Paire dal suo arrivo in Australia 23.57: I precedenti parlano a favore di Paire che è avanti 3-1 sull’azzurro 23.54: Si inizia con i due singolari: prima i numeri due, con Fabio Fognini che affronterà Benoit Paire, poi i numeri uno, con Matteo Berrettini che se la vedrà con Gael Monfils. 23.51: In contemporanea con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 40-15 Esce il rovescio di40-0 In rete la risposta di30-0 Ace15-0 Servizio e dritto0.07: Inizierà al servizio0.05: Atleti in campo per il riscaldamento 0.00: Vesciche alle mani, crampi al polpaccio, bruciatura per una sessione di golf prolungata: questi i problemi con cui ha dovuto fare i conti Benoitdal suo arrivo in Australia 23.57: I precedenti parlano a favore diche è avanti 3-1 sull’azzurro 23.54: Si inizia con i due singolari: prima i numeri due, con Fabioche affronterà Benoit, poi i numeri uno, con Matteo Berrettini che se la vedrà con Gael Monfils. 23.51: In contemporanea con ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Francia Una rivoluzione nel gas: l'Italia per la prima volta lo esporta in Francia

Con i rigassificatori di Ravenna e Livorno e l'avvio del gasdotto Tap, il prezzo nel nostro paese è sceso è al livello del nord Europa

Pil, nel 2020 crollo dell'8,8%. Italia maglia nera nell'Ue

L'Italia, tra le grandi economie di Eurolandia, è quella che alla fine del 2020 ha sofferto di più ... come Germania e Spagna (+0,1% e + 0,4%), che hanno registrato una crescita, mentre la Francia ha ...

Migranti, il confine alpino Italia-Francia come i Balcani: europarlamentari in missione per denunciare gli... La Repubblica Nuova Alfa Romeo Giulietta: dalla Francia arrivano le prime conferme

Dalla Francia nelle scorse ore sono arrivate le prime conferme del possibile ritorno di un simile modello. Si parla tanto del ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobil ...

Stellantis parte piano: gennaio è negativo in Italia, male Alfa Romeo

Per effetto dei risultati di gennaio, la quota di mercato di Alfa Romeo in Italia scende ad appena lo 0.7% Nel gennaio dello scorso anno, infatti, Alfa Romeo arrivò a 1.800 unità vendute in Italia. Ve ...

