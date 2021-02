Italia frana improvvisa, si teme il peggio:soccorritori scavano tra le macerie (Di martedì 2 febbraio 2021) Una enorme frana è avvenuta questa mattina: una grossa porzione del costone roccioso è crollata sulla statale, bloccando la circolazione. Non si hanno notizie di vittime ma, spiega il sindaco Daniele Milano, al momento è impossibile escluderlo. La frana ha invaso l'intero tratto di strada, solitamente molto trafficato, ed ha coinvolto anche un tratto che si trova poco sotto il lungomare di Amalfi. "Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime. Si procederà di sicuro all'evacuazione di alcune case", ha spiegato il sindaco Daniele Milano. A venire giù è stato un pezzo del costone Vagliendola, che ha invaso la Strada Statale 163 Amalfitana e le cui macerie hanno raggiunto anche il Lungomare di Cavalieri, in località La Marinella, poco distante anche da attività di ristorazione ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 febbraio 2021) Una enormeè avvenuta questa mattina: una grossa porzione del costone roccioso è crollata sulla statale, bloccando la circolazione. Non si hanno notizie di vittime ma, spiega il sindaco Daniele Milano, al momento è impossibile escluderlo. Laha invaso l'intero tratto di strada, solitamente molto trafficato, ed ha coinvolto anche un tratto che si trova poco sotto il lungomare di Amalfi. "Ci vorranno ore per liberare la strada e solo allora potremmo essere certi che non ci siano vittime. Si procederà di sicuro all'evacuazione di alcune case", ha spiegato il sindaco Daniele Milano. A venire giù è stato un pezzo del costone Vagliendola, che ha invaso la Strada Statale 163 Amalfitana e le cuihanno raggiunto anche il Lungomare di Cavalieri, in località La Marinella, poco distante anche da attività di ristorazione ...

