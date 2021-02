Isola dei Famosi: rivelato chi sarà l’opinionista del reality (Di martedì 2 febbraio 2021) L’Isola dei Famosi comincia a definirsi nei suoi contorni che fino a qualche giorno fa erano pregni di incognite e dubbi. Dopo avervi rivelato il cast (quasi) completo e l’inviata del programma che sarà Elenoire Casalegno, ora possiamo anticiparvi chi, assieme ad Ilary Blasi, commenterà le vicende dell’adventure game più popolare d’Italia. A dire la sua sui naufraghi sarà Iva Zanicchi. I panni dell’opinionista non sono nuovi per l’ “aquila di Ligonchio” che negli ultimi anni ha vestito ne La Fattoria, al Festival di Sanremo e al Grande Fratello 16. Iva Zanicchi non era però il solo nome in lizza per il posto da opinionista; con lei se l’è dovuta vedere Marisa Laurito che, però, alla fine è stata superata dalla collega. Ecco le parole riportate da BlogTv: “È ... Leggi su trendit (Di martedì 2 febbraio 2021) L’deicomincia a definirsi nei suoi contorni che fino a qualche giorno fa erano pregni di incognite e dubbi. Dopo averviil cast (quasi) completo e l’inviata del programma cheElenoire Casalegno, ora possiamo anticiparvi chi, assieme ad Ilary Blasi, commenterà le vicende dell’adventure game più popolare d’Italia. A dire la sua sui naufraghiIva Zanicchi. I panni delnon sono nuovi per l’ “aquila di Ligonchio” che negli ultimi anni ha vestito ne La Fattoria, al Festival di Sanremo e al Grande Fratello 16. Iva Zanicchi non era però il solo nome in lizza per il posto da opinionista; con lei se l’è dovuta vedere Marisa Laurito che, però, alla fine è stata superata dalla collega. Ecco le parole riportate da BlogTv: “È ...

