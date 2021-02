‘Isola 15’ | una famosa cantante vestirà il ruolo di opinionista? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sono tante le voci che in questi giorni si stanno susseguendo sulla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che prenderà ufficialmente il via l’otto marzo. E’ di ieri la notizia che il reality andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, come sta succedendo per il Grande Fratello Vip, mentre è stato il sito Tv Blog a rivelare un primo elenco di possibili naufraghi, come Elisa Isoardi e Gilles Rocca che sono reduci dall’esperienza a Ballando con le Stelle e le attrici Francesca Lodo, Angela Melillo e Vera Gemma. Per quanto riguarda invece l’che affiancherà Ilary Blasi per tutta la durata del programma, è stato Giornalettismo.com a svelare che la prescelta sarebbe Iva Zanicchi: È ufficiale: sarà Iva Zanicchi la nuovade L’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. La Zanicchi ha vinto il ballottaggio con Marisa ...