Iran | Zarif spera nel ritorno degli Usa all’accordo sul nucleare

(Di martedì 2 febbraio 2021) Uno dei temi più caldi della nuova presidenza Biden riguarda l’accordocon l’, che Donald Trump ha abbandonato nel 2018. Il ministroesteri Javadè intervenuto a tal proposito in una intervista rilasciata per la CNN. Il titolare del ministeroiano ha affermato che esiste un meccanismo che permetterebbe agli Stati Uniti

zazoomblog : Iran Zarif spera nel ritorno degli Usa al trattato nucleare - #Zarif #spera #ritorno #degli - GiusPecoraro : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Iran, il ministro degli esteri #Zarif: 'La #UE sia mediatrice per ritorno #USA in… - fordeborah5 : RT @AsiaNewsIT: Nucleare, Zarif: all’Ue il ruolo di ‘mediatore’ fra Usa e Iran - AsiaNewsIT : Nucleare, Zarif: all’Ue il ruolo di ‘mediatore’ fra Usa e Iran - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Iran, il ministro degli esteri #Zarif: 'La #UE sia mediatrice per ritorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Zarif

TGCOM

...di Bruxelles di 'trovare i mezzi affinché gli Stati Uniti possano rientrare nell'accordo' e perché l''rispetti di nuovo e in pieno i propri impegni'. Parole riprese subito dopo da, che ha ......commissione congiunta potrebbe in qualche modo coordinare le azioni necessarie sia da parte degli Stati Uniti sia dell'". Dimostrare la propria buona fede Parlando degli accordi di Vienna,...Durante l’intervista concessa a Christiane Amanpour per la Cnn, Zarif ha detto che il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, “dovrebbe indicare le azioni che gli Usa e l’Iran devono compiere“.Kosovo e Israele hanno ufficialmente stabilito rapporti diplomatici. Nei Territori Occupati palestinesi le prime vaccinazioni incominceranno a metà febbraio. Proteste degli universitari a Istanbul: 15 ...