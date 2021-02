Iran, Zarif spera nel ritorno degli Usa al trattato nucleare (Di martedì 2 febbraio 2021) Uno dei temi più caldi della nuova presidenza Biden riguarda l’accordo nucleare con l’Iran, che Donald Trump ha abbandonato nel 2018. Il ministro degli esteri Javad Zarif è intervenuto a tal proposito in una intervista rilasciata per la CNN. Il titolare del ministero Iraniano ha affermato che esiste un meccanismo che permetterebbe agli Stati Uniti Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) Uno dei temi più caldi della nuova presidenza Biden riguarda l’accordocon l’, che Donald Trump ha abbandonato nel 2018. Il ministroesteri Javadè intervenuto a tal proposito in una intervista rilasciata per la CNN. Il titolare del ministeroiano ha affermato che esiste un meccanismo che permetterebbe agli Stati Uniti

