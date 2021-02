iOS 14.5 (Beta): supporto per il controller di Xbox Series X|S (Di martedì 2 febbraio 2021) La prima versione Beta di iOS 14.5, rilasciata ieri agli utenti Beta tester, ha introdotto il supporto per il controller di Xbox Series XS. supporto per i controller di Xbox Series e PS5 Oltre al controller di Xbox Series XS, la nuova Beta di iOS 14.5 supporta anche il controller DualSense di PS5. Il supporto dei controller delle nuove console Microsoft e Sony è una buona notizia per gli utenti iPhone e iPad, in particolare per due motivi: Apple Arcade L’utilizzo di un controller è la soluzione più comoda per giocare ai titoli di Apple Arcade, il servizio in abbonamento di Apple che ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 2 febbraio 2021) La prima versionedi iOS 14.5, rilasciata ieri agli utentitester, ha introdotto ilper ildiXS.per idie PS5 Oltre aldiXS, la nuovadi iOS 14.5 supporta anche ilDualSense di PS5. Ildeidelle nuove console Microsoft e Sony è una buona notizia per gli utenti iPhone e iPad, in particolare per due motivi: Apple Arcade L’utilizzo di unè la soluzione più comoda per giocare ai titoli di Apple Arcade, il servizio in abbonamento di Apple che ...

infoitscienza : Apple, in arrivo funzione di gestione spese: indizi nel codice di iOS 14.5 beta - AppleRTweet : RT @Vittorino1806: Nella prima Beta di iOS 14.5, Apple ha inserito dei riferimenti all'arrivo di un nuovo strumento per la gestione delle f… - Vittorino1806 : Nella prima Beta di iOS 14.5, Apple ha inserito dei riferimenti all'arrivo di un nuovo strumento per la gestione de… - AppleRTweet : RT @Vittorino1806: Nella prima Beta di iOS 14.5 / iPadOS 14.5, Apple ha introdotto il supporto al controller di PlayStation 5 e Xbox Series… - Vittorino1806 : Nella prima Beta di iOS 14.5 / iPadOS 14.5, Apple ha introdotto il supporto al controller di PlayStation 5 e Xbox S… -