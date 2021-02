Inter, tegola Vidal: salterà il ritorno in Coppa Italia contro la Juventus (Di martedì 2 febbraio 2021) Arturo Vidal salterà il ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Era diffidato ed è stato ammonito: out allo Stadium Nella gara di ritorno allo Stadium contro la Juventus, Arturo Vidal non ci sarà. Il centrocampista dell’Inter era diffidato ed è stato ammonito per un brutto Intervento su Cristiano Ronaldo. Squalifica, dunque, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo l’ammonizione, il cileno ha avuto un battibecco con CR7, risolto con una carezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Arturoilditra. Era diffidato ed è stato ammonito: out allo Stadium Nella gara diallo Stadiumla, Arturonon ci sarà. Il centrocampista dell’era diffidato ed è stato ammonito per un bruttovento su Cristiano Ronaldo. Squalifica, dunque, in vista della semifinale didi. Dopo l’ammonizione, il cileno ha avuto un battibecco con CR7, risolto con una carezza. Leggi su Calcionews24.com

