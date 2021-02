Inter-Juventus, Rabiot: “Nostro spirito di rivincita vivo, dimostrato di essere all’altezza. Ritorno? Sono sicuro di una cosa” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) "Era importante: dopo aver perso in campionato siamo contenti di questa vittoria, si è vista una squadra diversa e abbiamo dimostrato di essere all'altezza dell'Inter".Non nasconde la soddisfazione Adrien Rabiot, Intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" nel post-gara della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, terminata con il risultato di 1-2 in favore dei bianconeri. Il francese, al triplice fischio, ha analizzato la prova offerta questa sera dalla "Vecchia Signora" invitando però la squadra a tenere alta l'attenzione in vista della gara di Ritorno. "C'è ancora un match da giocare che sarà ancor più importante e più difficile, lo spirito di rivincita che si è visto questa sera dovrà essere riconfermato ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) "Era importante: dopo aver perso in campionato siamo contenti di questa vittoria, si è vista una squadra diversa e abbiamodiall'altezza dell'".Non nasconde la soddisfazione Adrienvenuto ai microfoni di "Rai Sport" nel post-gara della semifinale di andata di Coppa Italia contro l', terminata con il risultato di 1-2 in favore dei bianconeri. Il francese, al triplice fischio, ha analizzato la prova offerta questa sera dalla "Vecchia Signora" invitando però la squadra a tenere alta l'attenzione in vista della gara di. "C'è ancora un match da giocare che sarà ancor più importante e più difficile, lodiche si è visto questa sera dovràriconfermato ...

