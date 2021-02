Inter-Juventus, Pirlo: “Siamo tornati ad essere la squadra che tutti conoscono. La sostituzione di CR7? Rispondo così” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andrea Pirlo al termine della sfida tra Inter e Juventus.Inter-Juventus, Rabiot: “Nostro spirito di rivincita vivo, dimostrato di essere all’altezza. Ritorno? Sono sicuro di una cosa”Il tecnico della formazione bianconera è Intervenuto in seguito al trionfo per 1-2 nel match valido per la semifinale di Coppa Italia. La franchigia torinese si è imposta in un confronto alla pari, deciso in maniera assoluta dagli episodi. Due disattenzioni della difesa nerazzurra hanno infatti concesso alla Vecchia Signora di poter siglare i due gol che permettono agli ospiti di avere un significativo vantaggio in vista della gara di ritorno. Ecco le parole del tecnico bianconero, sembrato estremamente soddisfatto al termine dei primi 90 minuti di questa semifinale: "Non eravamo noi ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andreaal termine della sfida tra, Rabiot: “Nostro spirito di rivincita vivo, dimostrato diall’altezza. Ritorno? Sono sicuro di una cosa”Il tecnico della formazione bianconera èvenuto in seguito al trionfo per 1-2 nel match valido per la semifinale di Coppa Italia. La franchigia torinese si è imposta in un confronto alla pari, deciso in maniera assoluta dagli episodi. Due disattenzioni della difesa nerazzurra hanno infatti concesso alla Vecchia Signora di poter siglare i due gol che permettono agli ospiti di avere un significativo vantaggio in vista della gara di ritorno. Ecco le parole del tecnico bianconero, sembrato estremamente soddisfatto al termine dei primi 90 minuti di questa semifinale: "Non eravamo noi ...

Inter : ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nera… - OptaPaolo : 8 - #Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in all comps.… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - VittorioDiMart1 : RT @NonSoloJuve: ??”La Juventus vince da anni, anche senza Ronaldo. L’inter invece non vince da 10 anni e non può fare a meno di Lukaku. Que… - biggi_matteo : RT @NonSoloJuve: ??”La Juventus vince da anni, anche senza Ronaldo. L’inter invece non vince da 10 anni e non può fare a meno di Lukaku. Que… -