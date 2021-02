Inter-Juventus, Pirlo: “Se giochiamo così sarà dura per tutti” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Abbiamo preparato bene questa partita. Se cambia un elemento, non cambia l’anima della squadra. C’è stata una grande reazione e devo fare i complimenti ai ragazzi. Se saremo sempre concentrati come stasera, sarà dura per tutti. Ma dobbiamo mantenere questo ritmo, anche se non è facile. Oggi siamo sempre stati ordinati e questo è importante”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus Andrea Pirlo dopo la vittoria per 2-1 sul campo dell’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per i bianconeri in tutte le competizioni. E Pirlo vede due momenti di svolta: “Contro l’Inter in campionato è stato un passo falso ma ci è servita da lezione, ci siamo ricompattati e abbiamo vinto le partite ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Abbiamo preparato bene questa partita. Se cambia un elemento, non cambia l’anima della squadra. C’è stata una grande reazione e devo fare i complimenti ai ragazzi. Se saremo sempre concentrati come stasera,per. Ma dobbiamo mantenere questo ritmo, anche se non è facile. Oggi siamo sempre stati ordinati e questo è importante”. Queste le dichiarazioni del tecnico dellaAndreadopo la vittoria per 2-1 sul campo dell’nella semifinale di andata di Coppa Italia. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per i bianconeri in tutte le competizioni. Evede due momenti di svolta: “Contro l’in campionato è stato un passo falso ma ci è servita da lezione, ci siamo ricompattati e abbiamo vinto le partite ...

