Inter-Juventus, le probabili formazioni: Lukaku out, Ronaldo c'è (Di martedì 2 febbraio 2021) Romelu Lukaku salterà Inter-Juventus mentre Cristiano Ronaldo sarà in campo. Le probabili formazioni della semifinale di andata di Coppa Italia Questa sera Inter e Juventus si affronteranno nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Il calcio d'inizio è programmato per le 20:45. Queste le probabili formazioni secondo Gazzetta dello Sport. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. Juventus (3-5-2): Buffon, Demiral, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, McKennie Bentancur, Arthur, Alex Sandro; Kulusesvki, Cristiano Ronaldo.

