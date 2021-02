Inter-Juventus | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di martedì 2 febbraio 2021) San Siro apre il sipario per la semifinale di Coppa Italia tra. Conte senza Lukaku e Hakimi, riposo per Morata Il giorno della rivincita è arrivato:e un solo posto a disposizione per la finale di Coppa Italia. Il primo dei due round previsti in questa lunga settimana, da martedì a martedì. Senza sosta e con un calendario fitto, che porta gli allenatori a fare delle scelte. I bianconeri vengono dal brutto precedente in campionato, ma da allora non hanno più perso e non hanno subito neanche un gol. QUI– Conte è orfano di Hakimi e Lukaku, pronti Darmian sulla catena di destra e Sanchez a far da coppia con Lautaro Martinez. Torna De Vrij tra i titolari dopo il riposo in campionato. Il tecnico conferma il centrocampo che ha ben figurato nell’ultimo testa a testa ...