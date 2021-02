Inter-Juventus Coppa: Cristiano Ronaldo apre le porte alla finale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi 2 Febbraio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita Inter-Juventus Semifinale di Coppa Italia. I primi minuti del primo tempo sono stati da manuale per i nerazzurri che hanno segnato grazie a una disattenzione dei Bianconeri. Dopo una trattenuta di Young su Cuadrado in area di rigore arriva il penalty di Ronaldo che batte Handanovic. Prima della mezzora arriva la doppietta di Ronaldo. Nel secondo tempo ci sono state varie occasioni per L’Inter ma il risultato non è più cambiato. Pre-Inter-Juventus: le dichiarazioni degli allenatori Inter-Juventus Coppa: quali sono state le formazioni ufficiali? Inter ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi 2 Febbraio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partitaSemidiItalia. I primi minuti del primo tempo sono stati da manuale per i nerazzurri che hanno segnato grazie a una disattenzione dei Bianconeri. Dopo una trattenuta di Young su Cuadrado in area di rigore arriva il penalty diche batte Handanovic. Prima della mezzora arriva la doppietta di. Nel secondo tempo ci sono state varie occasioni per L’ma il risultato non è più cambiato. Pre-: le dichiarazioni degli allenatori: quali sono state le formazioni ufficiali?...

