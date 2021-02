Inter – Juventus, ammonizioni pesanti: in due saltano la gara di ritorno allo Stadium (Di martedì 2 febbraio 2021) ammonizioni pesanti in Inter – Juventus, Arturo Vidal ed Alexis Sanchez costretti a saltare la semifinale di Coppa Italia all’Allianz Stadium. L’Inter di Antonio Conte esce sconfitta dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus di Andrea Pirlo. Il gol di Lautaro Martinez illude i nerazzurri che si fanno recuperare e superare da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021)in, Arturo Vidal ed Alexis Sanchez costretti a saltare la semifinale di Coppa Italia all’Allianz. L’di Antonio Conte esce sconfitta dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro ladi Andrea Pirlo. Il gol di Lautaro Martinez illude i nerazzurri che si fanno recuperare e superare da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nera… - OptaPaolo : 8 - #Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in all comps.… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - FukJuv : RT @Gazzetta_it: #InterJuve, perché il #Var ha dato il rigore su #Cuadrado, trasformato da #Ronaldo #coppaitalia - LukeFenek : RT @CorsariPietro: Giocatori dell #Inter con la testa giu dopo la sconfitta contro la #Juventus . Vediamo come reagiscano dopo questa brutt… -