Insulti a Massimo Boldi per aver detto | “Vorrei Meloni premier” Solidarietà della leader di FdI

"Insulti di ogni tipo ieri nei confronti di Massimo Boldi da parte delle truppe grilline e della sinistra in rete. Il motivo? aver osato spendere alcune parole di sostegno nei mei confronti durante un'intervista. Che tristezza. Consapevoli di essere sempre più sgraditi al popolo, ormai questa gente le tenta tutte per demonizzare chiunque non sia allineato con loro. Solidarietà a Massimo Boldi". Così Giorgia Meloni su Facebook, dopo gli sviluppi indecenti a un'intervista al comico milanese. Insulti contro Boldi: l'ira dei tifosi del governo giallorosso Ieri, sul quotidiano Libero, Boldi aveva avuto parole molto lusinghiere sulla leader di Fratelli d'Italia.

