Incidente mortale a Firenze oggi | scooterista investito da auto pirata

(Di martedì 2 febbraio 2021) Schianto fatale questa mattina ain via Reginaldo Giuliani. A perdere la vita è stato un 50enne che viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato frontalmente con un’mobile in fase di sorpasso. Sul mezzo che ha invaso la corsia opposta mentre procedeva a velocità sostenuta un ventenne che è poi fuggito senza prestare soccorso alla vittima, prima di essere bloccato dalla polizia municipale. Dopo un inseguimento l’, una Hyunday rossa, è stata intercettata all’altezza di piazza Dalmazia. In conducente è stato sottoposto a test per evidenziare l’eventuale uso di alcol e droghe.

IL GIORNO

a Codogno, auto contro albero: 64enne deceduto Notizia precedente 0 CommentoUn gravestradale si è verificato poco prima delle tredici, lungo la Strada statale 22 , in provincia di Vibo Valentia. A perdere la vita, S. C., 30 anni di Rombiolo . La sua auto si è ribaltata, per ...Il sinistro si è verificato tra Rombiolo e Spilinga. Il giovane ha perso il controllo del mezzo nei pressi di una curva ...Un giovane per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Inutili i soccorsi ...