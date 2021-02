In Italia 100mila lavoratori in meno a dicembre, 99mila sono donne. Ma il Governo le ignora (Di martedì 2 febbraio 2021) Sembrano numeri impossibili: eppure su 101.000 nuovi inoccupati in Italia, 99.000 sono donne, secondo le stime dell’Istat, che ha pubblicato ieri i dati dell’occupazione del dicembre 2020. La diminuzione degli occupati, rispetto al mese precedente, coinvolge soprattutto gli autonomi (-1,5%), e rispetto al dicembre 2019, gli occupati in Italia sono diminuiti di quasi mezzo milione di unità (444.000 per una media di -1.9%). Dati che fotografano una dimensione di grave emergenza: sono donne e autonomi le categorie più colpite dagli effetti della pandemia sul mondo del lavoro. Categorie essenziali per lo sviluppo di qualunque ecosistema economico e per la tenuta di un sistema sociale. L’istituto di ricerca non è preposto a identificare ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) Sembrano numeri impossibili: eppure su 101.000 nuovi inoccupati in, 99.000, secondo le stime dell’Istat, che ha pubblicato ieri i dati dell’occupazione del2020. La diminuzione degli occupati, rispetto al mese precedente, coinvolge soprattutto gli autonomi (-1,5%), e rispetto al2019, gli occupati indiminuiti di quasi mezzo milione di unità (444.000 per una media di -1.9%). Dati che fotografano una dimensione di grave emergenza:e autonomi le categorie più colpite dagli effetti della pandemia sul mondo del lavoro. Categorie essenziali per lo sviluppo di qualunque ecosistema economico e per la tenuta di un sistema sociale. L’istituto di ricerca non è preposto a identificare ...

