Impianti sciistici | Sertori incalza il Governo | ' Non ci sono più motivi per non riaprirli il 15 febbraio'

GattaSulTetto : @SonoNesqui @GiacomoS20 Emergenza che dura da un anno. Zona rossa è lockdown. Bar ristoranti cinema teatri piscine… - CommentoRimosso : Adesso ci divertiamo noi!!! #Draghi, con il suo governo di ladri incompetenti, domani da #Mattarella e non ha ancor… - Yogaolic : Veramente è una mancanza di democrazia impedire di andare a votare, abbiamo fatto le vacanze d’estate, apriamo le s… - danilo_marcelli : @gioveron Ma chi ha detto che gli impianti sciistici sono stati riaperti!? - germanadep : *impianti sciistici chiusi* nevicate pazzesche *tra poco riapriamo gli impianti* 18 gradi. -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sciistici

risalita chiusi, Sertori: 'Basta prendere in giro la montagna' 18 gennaio 2021 'Glipronti ad aprire il 15 febbraio, ora il Governo decida' 28 gennaio 2021Numeri, questi, messi ormai in seria crisi dal protrarsi della chiusura degli. L'appello di Anna Ferrino "In questi mesi difficilissimi - spiega Anna Ferrino, presidente di ...ROMA - Dati epidemiologici in miglioramento e nuovi provvedimenti in arrivo per il turismo invernale, ma anche il rischio di una falsa partenza sulle piste di sci. Il 15 febbraio potrebbero essere ria ...Lunedì 15 febbraio è il giorno X. Prima però il Comitato tecnico scientifico dovrà approvare il protocollo stilato dalle Regioni ...