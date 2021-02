Immigrazione Usa: Biden firmerà tre decreti per dare il via libera agli immigrati (Di martedì 2 febbraio 2021) Joe Biden firma tre ordini esecutivi per rottamare le politiche migratorie del suo predecessore, che hanno causato caos, crudeltà e confusione. Lo annuncia la Casa Bianca Leggi su firenzepost (Di martedì 2 febbraio 2021) Joefirma tre ordini esecutivi per rottamare le politiche migratorie del suo predecessore, che hanno causato caos, crudeltà e confusione. Lo annuncia la Casa Bianca

FirenzePost : Immigrazione Usa: Biden firmerà tre decreti per dare il via libera agli immigrati - giannettimarco : RT @ItaliaOggi: Immigrazione, la svolta di Biden, Ma negli Usa i vaccinati black e Latinos sono soltanto il 5% - Peter_Italy : RT @ItaliaOggi: Immigrazione, la svolta di Biden, Ma negli Usa i vaccinati black e Latinos sono soltanto il 5% - ItaliaOggi : Immigrazione, la svolta di Biden, Ma negli Usa i vaccinati black e Latinos sono soltanto il 5% - radio3mondo : Il passaporto British National (Overseas) serviva come documento per viaggiare. Oggi B. Johnson lo usa per aprire l… -