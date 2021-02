Imetec investe 2 | 5 milioni e rilancia un suo prodotto icona | lo Scaldasonno

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Un investimento di 2e mezzo sulla nuova linea produttiva 4.0 dedicata alloAdapto, cosìpunta su uno dei suoi prodotti maggiormente venduti. L’obiettivo dell’investimento è di “aumentare la capacità produttiva; creare un sofisticato controllo automatico dei processi; favorire il reshoring dalla Cina in sostegno al saper fare italiano”. L’operazione non andrà a incidere sulla manodopera locale che negli stabilimenti di Azzano San Paolo dove lavorano 55 persone. “L’implementazione della nuova linea produttiva 4.0 non porterà ad una riduzione della manodopera. Al contrario, l’automazione ci permetterà di fare reshoring e di aggiungere nel reparto produttivo in Italia una serie di attività e l’assemblaggio di componenti precedentemente realizzati in Cina. Questo renderà l’azienda ancora più competitiva” afferma ...