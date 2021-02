Il video della influencer che fa lezione di aerobica durante il golpe in Myanmar (Di martedì 2 febbraio 2021) Khing Hnin Waiced è un’insegnante birmana di ginnastica e aerobica. Le sue lezioni online registrate sul viale principale di Nayputaw, la capitale del Myanmar, l’hanno resa piuttosto famosa nel suo Paese. Così ha fatto anche il 31 gennaio scorso, senza accorgersi, però, che durante la sessione, alle sue spalle, era in corso il colpo di Stato militare guidato dal generale Min Aung Hlaing, capo dell’esercito dalla transizione democratica del Paese nel 2011. Le immagini mostrano la ragazza continuare a svolgere esercizio con della musica di sottofondo, ignara del passaggio dei mezzi militari sul viale, diretti verso il palazzo del governo, dove sono stati arrestati tutti i principali leader politici, inclusa Aung San Suu Kyi. video: Twitter/@amuse Leggi anche: Ascesa e caduta di Aung San Suu ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Khing Hnin Waiced è un’insegnante birmana di ginnastica e. Le sue lezioni online registrate sul viale principale di Nayputaw, la capitale del, l’hanno resa piuttosto famosa nel suo Paese. Così ha fatto anche il 31 gennaio scorso, senza accorgersi, però, chela sessione, alle sue spalle, era in corso il colpo di Stato militare guidato dal generale Min Aung Hlaing, capo dell’esercito dalla transizione democratica del Paese nel 2011. Le immagini mostrano la ragazza continuare a svolgere esercizio conmusica di sottofondo, ignara del passaggio dei mezzi militari sul viale, diretti verso il palazzo del governo, dove sono stati arrestati tutti i principali leader politici, inclusa Aung San Suu Kyi.: Twitter/@amuse Leggi anche: Ascesa e caduta di Aung San Suu ...

