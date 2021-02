Il vaccino Spallanzani-Reithera non sarà la soluzione alla pandemia in Italia (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Mufid Majnun/Unsplash)Lasciamo da parte le questioni sull’Italianità solo parziale del vaccino Spallanzani-Reithera Grad-Cov-2 e prendiamo come assunto che (dopo l’acquisizione del 30% della società da parte di InvItalia e l’aumento di capitale da 81 milioni di euro) i soldi non siano un problema. E immaginiamo pure che, una volta eventualmente arrivato sul mercato, il vaccino possa essere messo a disposizione degli Italiani tralasciando il fatto che le pianificazioni vaccinali siano da condividere – come minimo – con gli altri paesi dell’Unione europea. Insomma, concentriamoci solo sulla scienza, sui suoi metodi e sui suoi processi, anziché guardare alle questioni economiche e geopolitiche. Perché anche solo sul fronte scientifico, a conti ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Mufid Majnun/Unsplash)Lasciamo da parte le questioni sull’nità solo parziale delGrad-Cov-2 e prendiamo come assunto che (dopo l’acquisizione del 30% della società da parte di Inve l’aumento di capitale da 81 milioni di euro) i soldi non siano un problema. E immaginiamo pure che, una volta eventualmente arrivato sul mercato, ilpossa essere messo a disposizione deglini tralasciando il fatto che le pianificazioni vaccinali siano da condividere – come minimo – con gli altri paesi dell’Unione europea. Insomma, concentriamoci solo sulla scienza, sui suoi metodi e sui suoi processi, anziché guardare alle questioni economiche e geopolitiche. Perché anche solo sul fronte scientifico, a conti ...

Rom_Lisa : @Seamus_The_Dog @andr900 Comunque si informi anche sul vaccino! La ricerca non parte oggi! E lo Spallanzani è un’eccellenza! Buona serata - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino dell'1 febbraio 2021: 7.925 nuovi casi e 329 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - GiocoNews_it : @ASTRO_2007 e la campagna per il vaccino: raccolti oltre 187mila € per lo #Spallanzani - Rom_Lisa : @Seamus_The_Dog @andr900 Il vaccino lo sta sperimentando lo Spallanzani da agosto. C’è un gran bel team di ricercat… - PressGiochi : As.Tro. Conclusa la campagna 'Tutti insieme verso il vaccino!' a favore dell'Ospedale Spallanzani:… -