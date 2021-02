Il vaccino russo Sputnik V ha un’efficacia del 91 | 6 per cento

(Di martedì 2 febbraio 2021) La rivista scientifica Lancet ha pubblicato i risultati preliminari della sperimentazione sulcontro il coronavirusV (nome commerciale del Gam-COVID-Vac), condotta su quasi 20mila volontari. Ilha fatto rilevaredel 91,6 per, con 16 casi di

RobertoBurioni : Ottima notizia, il vaccino 'russo' ha un'efficacia superiore al 90%. Un altro vaccino dall'efficacia eccezionale co… - repubblica : Covid, il vaccino russo Sputnik funziona, ecco i dati - RobTallei : Il vaccino russo Sputnik V ha un'efficacia del 91,6% secondo i dati sulla terza fase di sperimentazione pubblicati… - MarziaRachele99 : RT @HuffPostItalia: Burioni: 'Il vaccino russo Sputnik ha efficacia eccezionale, superiore al 90%: è un'ottima notizia' - AntonellaViali : @HuffPostItalia Compriamo il vaccino russo e vacciniamoci tutti altrimenti non se ne esce! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino russo

...dalAstraZeneca/Oxford , che è efficace al 60% secondo l'Agenzia europea per i medicinali . Tuttavia mentre quest'ultimo si basa su un singolo adenovirus di scimpanzè, lo Sputnik V...'Ottima notizia, il' ha un'efficacia superiore al 90%. Un altrodall'efficacia eccezionale con un meccanismo simile ad AstraZeneca, ma con una differenza fondamentale di cui ...Vaccino Sputnik, la Germania ora non esclude russi (e cinesi). Il super piano della Merkel: entro fine estate una dose per ogni tedesco ...“Ottima notizia, il vaccino ‘russo’ ha un’efficacia superiore al 90%. Un altro vaccino dall’efficacia eccezionale con un meccanismo simile ad AstraZeneca, ma con una differenza fondamentale di cui par ...