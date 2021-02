Il vaccino russo Sputnik V funziona | lo studio su Lancet | «Efficacia al 91 | 6%»

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ilnon solo, ma avrebbe un’del 91,6% contro il Coronavirus sintomatico. A dirlo sono, secondo quanto riporta il Guardian, i risultati preliminari basati sui dati della sperimentazione effettuata su più di 20 mila partecipanti, principalmente bianchi: tre quarti di loro hanno ricevuto il, il resto un placebo. Lopubblicato su Thenon avrebbe rilevato eventi avversi gravi associati alla vaccinazione mentre ne sono stati registrati di lievi come dolore nel luogo dell’iniezione, sintomi simil-influenzali, debolezza o bassa energia. Ilè sostenuto dal Fondoper gli investimenti diretti (RDIF). In 68 pazienti sono stati osservati gravi effetti ...

I risultati preliminari di uno studio di fase 3 condotto sulSputnik V e pubblicato su The Lancet , dimostrano che il siero, somministrato in due dosi a 3 settimane di distanza l'una dall'altra, presenta un' efficacia del 91,6% contro il ...'Ottima notizia, il' ha un'efficacia superiore al 90%. Un altrodall'efficacia eccezionale con un meccanismo simile ad AstraZeneca, ma con una differenza fondamentale di cui ...Lo conferma la rivista The Lancet. Il rvirologo Burioni: "Bella notizia". Nel mondo superata quota cento milioni di dosi inoculate di vaccini ...In Israele si iniziano a vedere i primi effetti del vaccino anti-Covid negli over 60: lo dimostrano i dati analizzati dall’Istituto Weizmann, secondo cui calano sia i ricoveri che i contagi. “La magia ...