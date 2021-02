Il tweet del portavoce del M5S al Senato che avvicina le elezioni

ricpuglisi : Dopo aver letto questo tweet del responsabile economico del PD tutti i miei libri di scienza delle finanze sono esp… - RagnarKimi : @BufaloEma @matteorenzi Dal mese di aprile non hai avuto problemi a trovare una mascherina. La campagna vaccinale è… - roby_italy_51 : Il tweet di Renzi dimostra che voleva imporre lui i ministri e gli argomenti in agenda del nuovo governo. Ma chi è… - CxFrancesca : RT @anmustdmt: a causa del covid l’attività di mia mamma si è fermata purtroppo, ma da qualche settimana con il mio aiuto ha deciso di ripr… - StefanoZ_Tweet : RT @matteorenzi: Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rot… -

Ultime Notizie dalla rete : tweet del

Il Posticipo

CondividiEmail Condividi Negli ultimi giorni la finanza USA sta assistendo all'aumento inaspettato delle azioni di GameStop , la famosa catena di negozi di videogiochi ormai sul vialetramonto ma che,...... 2 febbraio, secondo i datibollettino della Protezione... Read More Condividi su: WhatsAppTelegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: 3 anni e mezzo , carcere , ...Roma, 2 febbraio 2021 - La Lazio ha ripreso il suo cammino in campionato: le sei vittorie consecutive in Serie A, interrotte solo dall'eliminazione in Coppa Italia, riportano i biancocelesti di Inzagh ...Hanno pronunciato il loro ‘sì’ in una stanza dell’hospice ‘La Torre sul Colle’ che il personale ha addobbato a festa appositamente per loro ...