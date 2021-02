Il tragico destino di Valeria e Fabrizio, morti davanti alla figlia vicino al “Salto degli sposi” (Di martedì 2 febbraio 2021) . Valeria Coletta e Fabrizio Martino Marchi, moglie e marito residenti a Milano, sono morti in un incidente sui monti tra le province di Brescia e Bergamo, precipitando davanti agli occhi della figlioletta di 5 anni e di una coppia di amici. La tragedia è avvenuta a poca distanza dal “Salto degli sposi”, punto panoramico il cui nome è legato alla tragica morte di una coppia nell’Ottocento. Decine di commenti sui social, anche da parte di persone sconosciute. Decine di messaggi per esprimere il dolore per la tragedia in cui hanno perso la vita Valeria Coletta e Fabrizio Martino Marchi, ma che ha sconvolto l’esistenza anche della loro piccola figlia di 5 anni, che ha assistito davanti ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) .Coletta eMartino Marchi, moglie e marito residenti a Milano, sonoin un incidente sui monti tra le province di Brescia e Bergamo, precipitandoagli occhi della figlioletta di 5 anni e di una coppia di amici. La tragedia è avvenuta a poca distanza dal “”, punto panoramico il cui nome è legatotragica morte di una coppia nell’Ottocento. Decine di commenti sui social, anche da parte di persone sconosciute. Decine di messaggi per esprimere il dolore per la tragedia in cui hanno perso la vitaColetta eMartino Marchi, ma che ha sconvolto l’esistenza anche della loro piccoladi 5 anni, che ha assistito...

...2007 l'ispettore Raciti Vittima del tifo violento morire a 40 anni compiono il proprio dovere nella arginare la violenza e le barbarie che inquinano da sempre lo sport è il tragico destino quando ...

E' il tragico destino cui andò incontro il poliziotto catanese, padre di due figli, mentre prestava servizio d'ordine per il derby di Sicilia Catania - Palermo . Finito l'incontro, all'esterno dello ...

Il tragico destino di Valeria e Fabrizio, morti davanti alla figlia vicino al “Salto degli sposi” Fanpage.it Monte Vareno, «Dopo la tragedia diamo un futuro alla bimba»: raccolti 40 mila euro in poche ore

Valeria Coletta e Fabrizio Marchi, mamma e papà della piccola di 5 anni, sono morti in montagna scivolando in un canalone. Gli amici hanno iniziato una raccolta fondi e sono stati travolti da un fiume ...

E’ il 33° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 332 giorni. A Roma il sole sorge alle 07:21 e tramonta alle 17:27 (ora solare)A Milano il sole sorge alle 07:42 e tramonta alle 17: ...

