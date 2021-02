“Il tradimento di Trump è di proporzioni storiche” | le accuse del secondo impeachment che si avvia al Senato

(Di martedì 2 febbraio 2021) Quello di Donaldè stato “undi” e la sua responsabilità individuale per gli eventi del 6 gennaio che hanno portato all’assalto del Congresso “è inequivocabile”. I manager dell’accusa – l’equivalente del pubblico ministero – descrivono così la condotta dell’ex presidente, che affronta il suo. È già passato alla Camera – dove era sufficiente la maggioranza semplice -, ma resta improbabile il suo via libera al– dove arriverà l’8 febbraio -, visto che serve il sì di due terzi deiri. Se infatti alla House of Representatives i democratici sono 222 (e 10 deputati repubblicani hanno votato con loro) e i repubblicani 213, alè Kamala Harris – vicepresidente ...

Ultime Notizie dalla rete : tradimento Trump

