Il retroscena di Rio Ferdinand | “Persone in passamontagna per farmi firmare il contratto”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Ero a casa un giorno e all’improvviso mi suonano al cancello. Vado a vedere chi è, ma avevano messo la mano davanti alla telecamera, quindi non avevo idea di chi fosse. Tra me e me penso ‘chi è questo sfacciato, adesso vado fuori e ci litigo, non mi piace che qualcuno possa prendersi la libertà di venire a casa mia’. Salgo sul muretto, guardo oltre il cancello e vedo che ci sono 10, 15, incappucciate o con il, tutte arrabbiate. Io penso che siano lì per rapinarmi, poi per fortuna uno di loro urla ‘firma questo’”. Questo ilraccontato dall’ex difensore del Manchester United Rioai microfoni del canale Youtube FIVE a proposito di una lunga e complessa trattativa per il rinnovo contrattuale. Una trattativa che vide anche il coinvolgimento di alcuni ...