Il primo asciugacapelli al mondo senza filo e senza ventola

(Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Lylux)Lylux è ununico nel proprio genere perché elimina lae anche il cavo di alimentazione, basandosi soltanto sulla batteria. Il progetto è partito col botto su Kickstarter raggiungendo il limite minimo in poche ore e entrando tra le iniziative più popolari del maggiore sito di crowdfunding. Considerare Lylux un clone di Dyson Supersonic è riduttivo, perché se è inevitabile osservare una somiglianza decisa nel design e nellasofia di funzionamento fanless (), la proposta della società cinese Huizhou Carku Technology Co. di stanza nel Guangdong va ben oltre, con alcune soluzioni inedite e evolute. Su tutte, la possibilità di utilizzarlo in modalità cordlesscollegarlo alla rete elettrica. Monta ...

Ultime Notizie dalla rete : primo asciugacapelli

NUOTO UNO STILE DI VITA

Il noto portale, quindi, ha riservato per questogiorno del mese già grandi offerte, che vi ...90' (64,90') Aspirapolvere Klarstein senza fili - 99,99' (199,99')Philips ...È quanto emerge dalstudio sul riscaldamento globale degli oceani (aggiornato con i ... equivalenti al calore prodotto da 630 miliardi diin funzione giorno e notte per un ...Lylux è il primo asciugacapelli al mondo senza filo e anche senza lame, per facilitare l'uso in mobilità e in viaggio. Su Kickstarter ha già fatto il botto ...Il contenuto termico degli oceani nel 2020 è il più elevato finora registrato e il Mediterraneo è il bacino con il tasso di riscaldamento e di variazione di salinità maggiori. È quanto emerge dal prim ...