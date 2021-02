Il prezzo del nostro Giuda. Ecco Law-renzi d’Arabia è il personaggio più pericoloso della politica italiana (Di martedì 2 febbraio 2021) Ho sempre pensato che il nostro Law-renzi d’Arabia fosse il personaggio più pericoloso della politica italiana. Al paragone, la ditta “Salvini Berlusconi Meloni” è una banda di boy scout. renzi, per dirne una, è l’uomo che ha demolito lo Statuto dei lavoratori. Adesso, dopo le frasi vergognose pronunciate a Riad al modico prezzo di 80mila euro, penso che la sua indole sia chiara a tutti. Per la cronaca, il Regno Saudita, definito dal fiorentino “il nuovo Rinascimento”, è quel luogo dove gli oppositori politici vengono torturati e decapitati a centinaia ogni anno. Le teste, appese a elicotteri in volo a bassa quota, sono esibite al popolo. La monarchia del principe Mohammad bin Salman, novello Lorenzo il Magnifico per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Ho sempre pensato che ilLaw-fosse ilpiù. Al paragone, la ditta “Salvini Berlusconi Meloni” è una banda di boy scout., per dirne una, è l’uomo che ha demolito lo Statuto dei lavoratori. Adesso, dopo le frasi vergognose pronunciate a Riad al modicodi 80mila euro, penso che la sua indole sia chiara a tutti. Per la cronaca, il Regno Saudita, definito dal fiorentino “il nuovo Rinascimento”, è quel luogo dove gli oppositori politici vengono torturati e decapitati a centinaia ogni anno. Le teste, appese a elicotteri in volo a bassa quota, sono esibite al popolo. La monarchia del principe Mohammad bin Salman, novello Lorenzo il Magnifico per ...

DantiNicola : Capisco che parliamo del #FattoQuotidiano ma su certe cose bisogna essere seri. E un titolo come questo, con toni f… - HuffPostItalia : 'La vita di mio figlio non ha prezzo'. Il padre della vittima del Ponte Morandi rifiuta il risarcimento - raffaellapaita : Ho presentato un emendamento al Milleproroghe per mettere un punto sulla vita della centrale #Enel a #Spezia: chied… - affaridanerd : Capitan Harlock Avventure ai confini dell'Universo ?? Miglior prezzo Amazon di sempre ?? 8,70€ invece di 14,50€ - sco… - ___________Luca : La Legge di Israele disponeva il prezzo da pagare per riscattare il primogenito appartenente a Dio ma il Vangelo no… -

Ultime Notizie dalla rete : prezzo del Borsa Italiana Oggi 2 febbraio 2021: Ftse Mib in rialzo, nessun titolo in rosso

...7 per cento rispetto alla sommatoria tra il dato di FCA e quello di PSA nello stesso mese del 2020. ...ordinarie della compagnia telefonica non potranno essere immessi ordini senza limite di prezzo (...

Chiavari e pandemia: dalla cassa integrazione all'attività in proprio

Vede questa teiera? " dice estraendola da una scatola " comprata da me, in Marocco o al mercato, ha lo stesso prezzo, qui non la troverete mai più cara'. Tarik Zaouia ha paura del Covid, ma anche ...

Sale il prezzo del petrolio: è la prima volta da mesi Business Insider Italia Galaxy S20 FE: la versione 5G con 100 euro di sconto

Va in offerta la versione 5G del Galaxy S20 FE, uno degli smartphone Samsung più apprezzati del 2020 oggi costa ben 100 euro in meno.

Certificate su basket tecnologico: fino al 18% annuo

Tesla per ora è il Worst Of (WO). In base alle quotazioni attuali del WO, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 97,85 euro questo sarebbe il payoff (= la struttura di pagamento del ...

...7 per cento rispetto alla sommatoria tra il dato di FCA e quello di PSA nello stesso mese2020. ...ordinarie della compagnia telefonica non potranno essere immessi ordini senza limite di(...Vede questa teiera? " dice estraendola da una scatola " comprata da me, in Marocco o al mercato, ha lo stesso, qui non la troverete mai più cara'. Tarik Zaouia ha pauraCovid, ma anche ...Va in offerta la versione 5G del Galaxy S20 FE, uno degli smartphone Samsung più apprezzati del 2020 oggi costa ben 100 euro in meno.Tesla per ora è il Worst Of (WO). In base alle quotazioni attuali del WO, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 97,85 euro questo sarebbe il payoff (= la struttura di pagamento del ...