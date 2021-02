Il presidente Fico ha preso la sua decisione | è pronto a riferire al Quirinale

Leggi su howtodofor

(Di martedì 2 febbraio 2021) Le notizie di oggi 2 febbraio sulla crisi di governo dopo le dimissioni di Conte e le consultazioni alda Mattarella, che ha dato mandato esplorativo aldella Camera. È riquesta mattina, alle ore 9, il tavolo di confronto tra le forze politiche che già sostenevano la maggioranza e andrà avanti fino alle ore 16 nella Sala della Lupa a Montecitorio: è stallo sul Mes, oggi il focus sarà sulla giustizia. Matteo Renzi ieri ha scritto che spera di avere un nuovo governo entro la settimana, ma durante la trattativa di oggi avrebbe detto ai suoi: "Cercheremo l'intesa fino all'ultimo ma gli altri non accettano mediazioni". (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Il leader di Italia Viva chiede anche che venga istituita una bicamerale per le riforme e dice no allo spacchettamento dei ministeri. Ma i ...