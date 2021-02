Il presidente "fantasma" Obama ospite da Fazio

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roberto Vivaldelli L'examericano Baracksaràda Fabioa Che Tempo che fa domenica 7 febbraio, alle ore 20. È da poco uscito in Italia il suo ultimo libro, Una Terra Promessa L'annuncio arriva direttamente dai profili social della trasmissione Rai e dal profilo Twitter del conduttore Fabio: "Siamo onorati di comunicarvi che domenica, per la prima volta in esclusiva tv in Italia, Fabioa Che Tempo Che Fa intervisterà il 44°degli Stati Uniti, Barack. Vi aspettiamo, per questo straordinario appuntamento, domenica dalle 20.00 su Rai3". Barack, Premio Nobel per la Pace nel 2009, saràdi fabioa poche settimane ...