"Il portavoce", la biografia di Casalino bloccata dalla crisi di governo: "Fame di farcela a tutti i costi"

Roma, 2 feb – Il portavoce, auto biografia di Rocco Casalino, purtroppo ha dovuto subire uno stop nella sua uscita causa crisi di governo. Questo è quello che sappiamo sin ad ora della pregiata opera letteraria che speriamo di leggere a breve.

Il portavoce di Casalino, opera "misteriosa"

Ancora non vediamo la copertina su Ibs e Mondadori Store, ma sappiamo diverse cose sulla biografia di Rocco Casalino: il prezzo (17,90 euro), il titolo (Il portavoce) e la casa editrice, ovvero la Piemme. Sparita "misteriosamente" la sinossi del libro che parzialmente è possibile leggere grazie alla newsletter della casa editrice: "Rocco studia duramente, è il più bravo della classe, la matematica gli piace e gli riesce facile. Così, ...

