Il Parma cambia Pellè. Krause dalle parole ai fatti ma ora rischiano tutti (Di martedì 2 febbraio 2021) Mercato faraonico per il Parma: ora nessuno può più sbagliare. tutti a rischio, a cominciare dal direttore sportivo Carli Il Parma è una delle squadre che ha speso di più nelle ultime due sessioni di mercato. Il presidente americano Krause non ha badato a spese e ha dimostrato di avere le idee chiare sul progetto gialloblù: acquisto di giovani interessanti, niente prestiti come negli ultimi anni, ma tanti calciatori di proprietà da valorizzare. Il club gialloblù ha immesso sul mercato circa 90 milioni di euro (tenendo conto anche dei riscatti) tra la scorsa estate e il mercato invernale e avrebbe voluto investirne altri 25 per Gianluca Scamacca, questo fa capire la volontà del presidente e anche la sua forza economica. Scamacca però non è arrivato, al suo posto è tornato Graziano Pellè, un giocatore ...

