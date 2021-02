Il paese è senza medico, e il sindaco “ordina” ai cittadini di non ammalarsi (Di martedì 2 febbraio 2021) «È fatto assoluto divieto ai cittadini oniferesi di ammalarsi, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus Covid-19». Firmato: il sindaco. Il medico storico di Oniferi, un paesino sardo, ha lasciato l’ambulatorio durante l’estate e per mesi ad assicurare l’assistenza ai cittadini del paese sono arrivati neolaureati con incarico di pochi mesi. L’ultimo è andato via due settimane fa e ora a Oniferi, dove la sanità pubblica sembra davvero un sogno impossibile, hanno dovuto trovare un’altra soluzione: il divieto di ammalarsi. E così il sindaco, Stefania Piras, ha emesso un’ordinanza: è vietato ammalarsi. Semplicemente perché sarebbe impossibile curarsi. Una provocazione che ha raccolto l’Unione Sarda. “È ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) «È fatto assoluto divieto aioniferesi di, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus Covid-19». Firmato: il. Ilstorico di Oniferi, un paesino sardo, ha lasciato l’ambulatorio durante l’estate e per mesi ad assicurare l’assistenza aidelsono arrivati neolaureati con incarico di pochi mesi. L’ultimo è andato via due settimane fa e ora a Oniferi, dove la sanità pubblica sembra davvero un sogno impossibile, hanno dovuto trovare un’altra soluzione: il divieto di. E così il, Stefania Piras, ha emesso un’nza: è vietato. Semplicemente perché sarebbe impossibile curarsi. Una provocazione che ha raccolto l’Unione Sarda. “È ...

