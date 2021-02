Il padrone è ricoverato da due mesi per coronavirus, il cane Billy lo aspetta davanti alla porta di casa (Di martedì 2 febbraio 2021) Da due mesi Billy, un meticcio di un paio d'anni, non vede più il suo padrone, ricoverato da novembre per il coronavirus . E da due mesi Billy ogni mattina si piazza davanti alla porta della sua casa ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Da due, un meticcio di un paio d'anni, non vede più il suoda novembre per il. E da dueogni mattina si piazzadella sua...

