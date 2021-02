Il nodo è la giustizia. Italia Viva non arretra, il Pd tace. Sarà governo istituzionale? (Di martedì 2 febbraio 2021) La tensione è altissima. L’ultimo miglio del mandato esplorativo di Roberto Fico molto probabilmente Sarà condito da dissidi pesanti. La tappa successiva è al Quirinale e “le prossime ore saranno decisive, sebbene lo scenario sia ancora apertissimo”. Ci dicono così da Italia Viva. Forti di un leader che non ha nessuna intenzione di cedere terreno. Il Pd ha una posizione attendista, che in un certo senso rispecchia la figura del segretario Zingaretti. “Qualche battaglia il Pd dovrebbe portarla avanti in modo più incisivo e invece….ciao alla prossima”. La conversazione con gli esponenti renziani a questo punto si interrompe bruscamente. Un punto però è assodato: a cucire la lacerazione tra IV e i 5 Stelle sul tema giustizia ci ha provato il vicesegretario dem Andrea Orlando. E’ è subito scontro. Più che tra titani, coi ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) La tensione è altissima. L’ultimo miglio del mandato esplorativo di Roberto Fico molto probabilmentecondito da dissidi pesanti. La tappa successiva è al Quirinale e “le prossime ore saranno decisive, sebbene lo scenario sia ancora apertissimo”. Ci dicono così da. Forti di un leader che non ha nessuna intenzione di cedere terreno. Il Pd ha una posizione attendista, che in un certo senso rispecchia la figura del segretario Zingaretti. “Qualche battaglia il Pd dovrebbe portarla avanti in modo più incisivo e invece….ciao alla prossima”. La conversazione con gli esponenti renziani a questo punto si interrompe bruscamente. Un punto però è assodato: a cucire la lacerazione tra IV e i 5 Stelle sul temaci ha provato il vicesegretario dem Andrea Orlando. E’ è subito scontro. Più che tra titani, coi ...

zazoomblog : Il nodo è la giustizia. Italia Viva non arretra il Pd tace. Sarà governo istituzionale? - #giustizia. #Italia… - infoitinterno : Crisi Governo, da nodo giustizia a MES: Conte-Ter in alto mare - GigiSpedicato : Leggo che #italiamorta blocca le trattative sul nodo #giustizia. Propone in alternativa al #lodoBonafede il modello… - Irobot1976 : @DavideGiac il m5s accetta il nodo orlando, riforma in 6 mesi del processo penale. Renzi non gli sta bene. Dimost… - LaSabri05506139 : @ErmannoKilgore Certo che il 'nodo giustizia' complica il quadro...! Praticamente è guardie e ladri! ?????? -