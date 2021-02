Il Movimento 5 stelle perde pezzi. Emilio Carelli passa al centrodestra e crea il gruppo Popolari italiani (Di martedì 2 febbraio 2021) Era nell’aria da giorni e alla fine, prima ancora di conoscere l’esito delle consultazioni di Roberto Fico, il Movimento 5 stelle ha perso uno dei suoi deputati più rappresentativi: Emilio Carelli lascia il gruppo parlamentare grillino e passa al Misto. «Dico addio a un Movimento che ha perso la sua anima», annuncia. Carelli, contestualmente all’uscita, ha anche lanciato una nuova formazione di centrodestra, “Popolari italiani”, «una casa per tutti i colleghi che intendono lasciare il Movimento ma temono di restare isolati». Un addio amaro Il deputato, giornalista e accademico, parla di «sofferenza interiore». La scelta, nonostante i tentativi di mediazione dei big dei 5 ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Era nell’aria da giorni e alla fine, prima ancora di conoscere l’esito delle consultazioni di Roberto Fico, ilha perso uno dei suoi deputati più rappresentativi:lascia ilparlamentare grillino eal Misto. «Dico addio a unche ha perso la sua anima», annuncia., contestualmente all’uscita, ha anche lanciato una nuova formazione di, “”, «una casa per tutti i colleghi che intendono lasciare ilma temono di restare isolati». Un addio amaro Il deputato, giornalista e accademico, parla di «sofferenza interiore». La scelta, nonostante i tentativi di mediazione dei big dei 5 ...

